Roma contrata diretor esportivo que montou elencos campeões no Sevilla

A Roma contratou nesta segunda-feira Ramon Rodriguez Verdejo, também conhecido como "Monchi", para ser o novo diretor esportivo do clube. Monchi chega ao time italiano após longa passagem exercendo a função no Sevilla. Ao longo de 17 anos, foi o responsável por montar elencos que deram à equipe espanhola cinco títulos da Liga Europa.

Ele acertou contrato de quatro anos com a Roma. "Eu não poderia estar mais feliz com a contratação de Monchi, que é considerado uma das melhores mentes do futebol mundial", declarou o presidente da Roma, James Pallotta.

Monchi, que fez carreira também como jogador no Sevilla, é tido como o principal responsável por revolucionar o futebol do time espanhol nas últimas duas décadas. Sob o seu comando, o clube alcançou 16 finais e faturou nove títulos na Espanha e na Europa nas últimas temporadas.