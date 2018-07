Roma contrata jovem promessa do Dínamo de Zagreb

ROMA - A Roma venceu a disputa com o Tottenham e confirmou nesta quinta-feira a contratação do jovem defensor Tin Jedvaj, do Dínamo de Zagreb, da Croácia. O time italiano acertou vínculo de três anos com o atleta de apenas 17 anos.

Considerado uma das promessas do futebol europeu, Jedvaj fez o clube italiano desembolsar 5 milhões de euros em razão de uma disputa com o Tottenham, que também tentava efetuar a contratação. Revelado pelo NK Zagreb, Jedvaj tem passagens pela base da seleção croata.

O acerto com o jovem atleta mostra a preocupação da Roma em renovar seu elenco. O clube vem perdendo seus experientes jogadores nos últimos anos. Nesta quinta, o ídolo Totti avisou que vai disputar sua última temporada pela equipe a partir de agosto. Nas temporadas anteriores, o time perdeu Alessandro Del Piero.