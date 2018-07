Roma contrata meio-campista belga do Cagliari

ROMA - A Roma acertou nesta terça-feira a contratação do meio-campista belga Radja Nainggolan, que tem 25 anos e estava desde 2009 no Cagliari, também da Itália. Para ficar com o jogador, um dos possíveis convocados da Bélgica para a disputa da Copa do Mundo no Brasil, o clube vai desembolsar 9 milhões de euros.

Segundo a imprensa italiana, Juventus, Milan e Napoli também estariam interessados na contratação do jogador, mas a Roma levou a melhor. Ele assinou contrato até 2018 com o clube da capital da Itália, virando reforço para o técnico Rudi Garcia.

Também nesta terça-feira, a Roma acertou com o meio-campista argentino Leandro Paredes, que tem apenas 19 anos e veio do Boca Juniors. Mas, como ele não tem passaporte comunitário, não será utilizado pelo clube nesta temporada, devendo ser emprestado.

Depois de somar 10 vitórias nas 10 primeiras rodadas do Campeonato Italiano, a Roma caiu um pouco de produção. Mesmo assim, está na segunda colocação, oito pontos atrás da líder Juventus, para quem perdeu no último domingo, por 3 a 0, em Turim.