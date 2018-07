Roma decepciona e abre o Italiano com empate diante do Verona

O Campeonato Italiano não começou do jeito que o torcedor da Roma esperava. Na primeira partida da edição 2015/16 da competição, os atuais vice-campeões não jogaram bem e ficaram apenas no empate por 1 a 1 diante do Verona, neste sábado, fora de casa. Jankovic abriu o placar para os anfitriões e Florenzi deixou tudo igual pouco depois.

Já na segunda rodada, os romanos farão um clássico diante dos atuais campeões da Juventus domingo que vem, dia 30, em casa. Já o Verona duela com o Genoa fora de casa, também no domingo. O primeiro dia do Campeonato Italiano será completado mais tarde, com o duelo entre Lazio e Bologna.

Apesar do empate, a Roma começou em cima, perdendo boas chances com Nainggolan e De Rossi. No segundo tempo, porém, o Verona melhorou e chegou ao primeiro gol aos 15 minutos. Hallfredsson avançou pela esquerda e deu lançamento na medida para Jankovic, que aproveitou a desatenção de Torosidis para marcar.

Mas não deu nem tempo de comemorar. Cinco minutos depois, Florenzi arriscou de fora da área e o brasileiro Rafael foi mal para a bola, que morreu na rede. O goleiro, no entanto, se redimiria na sequência, com boas defesas em dois chutes de Pjanic. No segundo, parou o meia em finalização à queima-roupa, garantindo ao menos o empate aos mandantes.