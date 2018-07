Roma derrota a Sampdoria e é líder isolada no Italiano

ROMA - A Roma lidera isoladamente o Campeonato Italiano. Nesta quarta-feira, na sequência da quinta rodada, a equipe da capital foi até Gênova e derrotou a Sampdoria por 2 a 0, chegando aos 15 pontos. Agora é a única com 100% de aproveitamento, já que o Napoli decepcionou a sua torcida e, mesmo jogando no estádio San Paolo, em Nápoles, apenas empatou com lanterna Sassuolo por 1 a 1.

Mesmo jogando sem o meia Totti, poupado pela comissão técnica, a Roma mostrou que é uma fortíssima candidata ao título. Mesmo atuando longe de casa, não se intimidou e controlou a partida contra a Sampdoria, que faz um péssimo início de temporada e está na zona de rebaixamento - 18.º lugar, com 2 pontos. Os gols saíram apenas no segundo tempo com Benatia, aos 20 minutos, e com o marfinense Gervinho, aos 43.

Em Nápoles, quando todos pensavam que o Napoli arrasaria o Sassuolo, lanterna e que vinha de uma sonora goleada por 7 a 0 para a Internazionale no último domingo, a decepção tomou conta do estádio. O time napolitano, embalado pela campanha 100% e pela vitória sobre o Milan fora de casa, até saiu na frente com o gol do suíço Dzemaili, aos 14 minutos do primeiro tempo, mas sofreu o empate de Zazá seis minutos depois. Na tentativa de conseguir o triunfo, fez praticamente de tudo, sem sucesso, e ainda sofreu enormes sustos em rápidos contra-ataques do adversário, que conseguiu o seu primeiro ponto na competição.

Com 13 pontos, o Napoli está em segundo lugar e agora tem a companhia da bicampeã Juventus, que foi até Verona e ganhou de virada do Chievo Verona por 2 a 1. Théréau abriu o placar para os mandantes no primeiro tempo, mas a equipe de Turim obteve a vitória com gols na segunda etapa - Quagliarella, aos dois, e Bernardini (contra), aos 20. Nesta quinta, Internazionale e Fiorentina duelam em Milão e quem vencer também chegará aos 13 pontos.

REAÇÃO NO FINAL

Em um péssimo começo de campeonato, o Milan não venceu nesta quarta, mas obteve um resultado que pode elevar o moral do time. Em Bologna, a equipe perdia para os donos da casa por 3 a 1 até os 44 do segundo tempo, quando o brasileiro Robinho e Abate marcaram em um intervalo de dois minutos e garantiram o empate. Com 5 pontos, o clube de Milão ocupa a modesta 12.ª colocação.

Mais dois gols brasileiros saíram no triunfo da Lazio sobre o Catania por 3 a 1, no estádio Olímpico de Roma. Os volantes Ederson e Hernanes marcaram um cada e levaram o time romano a se reabilitar da derrota no clássico para a Roma e a chegar ao sexto lugar no campeonato, agora com 9 pontos.

Outros três jogos foram realizados nesta quarta. Em casa, em uma partida cheia de gols - seis apenas no primeiro tempo -, o Parma derrotou a Atalanta por 4 a 3. Em Turim, Torino e Verona ficaram no empate por 2 a 2, com um gol do meia brasileiro Jorginho para os visitantes. E, em Livorno, o time da casa empatou com o Cagliari por 1 a 1.