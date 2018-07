Roma derrota Cagliari e continua 100% no Campeonato Italiano

A Roma se manteve ao lado da Juventus com 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano ao derrotar o Cagliari por 2 a 0, em casa, no Estádio Olímpico, neste domingo, em partida válida pela terceira rodada, e que acabou ficando marcada pelo abraço de Florenzi em sua avó na comemoração do seu gol.

Com o triunfo, a Roma chegou aos mesmos nove pontos da Juventus, que no sábado derrotou o Milan por 1 a 0, fora de casa, mas assumiu a liderança do Campeonato Italiano por ter um saldo de gols superior - 5 a 4. Já o Cagliari é o vice-lanterna com apenas um ponto.

O primeiro gol da partida saiu aos dez minutos da etapa inicial e foi marcado por Destro, que finalizou após receber passe de Florenzi. Logo depois, aos 13, foi Florenzi quem concluiu para as redes ao ser acionado por Gervinho.

Após o gol, Florenzi foi até a arquibancada e abraçou a sua avó, de 82 anos, que foi vê-lo no estádio pela primeira vez com o compromisso de que ele iria saudá-la se marcasse um gol. Ele cumpriu a promessa e acabou sendo advertido pelo árbitro com o cartão amarelo.

Fora de casa, o Parma somou os seus primeiros pontos no Campeonato Italiano ao vencer o Chievo por 3 a 2. Cassano foi o herói ao marcar dois gols para o time visitante, enquanto Coda fez o terceiro. Izco e Paloschi fizeram os gols da equipe de Verona.

Também neste domingo, a Sampdoria, quinta colocada com cinco pontos, não saiu do 0 a 0 com o Sassuolo, fora de casa. O Genoa, com um gol de Pinilla no fim, derrotou a Lazio por 1 a 0, em casa.