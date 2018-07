Roma derrota Carpi, vence a quarta seguida e sobe para 3º na Itália

A contratação do técnico Luciano Spalletti fez muito bem para a Roma. Desde que assumiu o comando há cerca de um mês, o time da capital da Itália vem mostrando um bom futebol e nesta sexta-feira conseguiu a quarta vitória consecutiva ao derrotar o Carpi por 3 a 1, fora de casa, pela sequência da 25.ª rodada do Campeonato Italiano.

Com os três pontos conquistados em Carpi, a Roma saltou do quinto para o provisório terceiro lugar na tabela de classificação - este posto leva à fase de playoffs da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. O time romano chegou aos 47 pontos, um a mais que a Fiorentina e dois a mais que a Internazionale, que se enfrentarão neste domingo, em Florença.

Além da recuperação no âmbito nacional, a Roma se enche de esperança para o confronto contra o Real Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida de ida será nesta quarta-feira no estádio Olímpico, em Roma. A volta, em março, será no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Em campo, a chuva que caiu nesta sexta-feira em Carpi atrapalhou o andamento do jogo, especialmente no primeiro tempo. Na segunda etapa saíram os gols. Aos 11 minutos, Lucas Digne abriu o placar em um belo chute de fora da área, mas o time da casa conseguiu o empate logo depois, aos 16, com o atacante Kevin Lasagna.

A todo momento em busca da vitória, a Roma foi premiada com dois gols em dois minutos quase no fim do jogo. Aos 39, o centroavante bósnio Edin Dzeko fez o seu e, aos 40, Mohamed Salah marcou ao aproveitar uma sobra de bola dentro da área.