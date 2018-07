Roma derrota Frosinone e encerra jejum de quatro jogos no Italiano

A Roma derrotou o Frosinone por 3 a 1 neste sábado, em casa, e encerrou um jejum de quatro jogos sem vitória no Campeonato Italiano. Com o resultado, o time da capital foi a 38 pontos, na quinta colocação na tabela, a nove de distância do líder Napoli, que neste domingo recebe o Empoli.

O último triunfo da Roma havia acontecido em 20 de dezembro, quando derrotou o Genoa em casa por 2 a 0 pela 17ª rodada. Desde então acumulou três empates seguidos e uma derrota na última rodada. O Frosinone, no entanto, consegue estar em pior momento. Não vence há sete rodadas e segue em penúltimo lugar, com 16.

Preocupado em reagir na competição e não se distanciar do topo da tabela, a Roma, que agora está a dois pontos da zona de classificação para Liga dos Campeões, começou melhor a partida e abriu o placar logo aos 18 minutos do primeiro tempo. O gol foi esquisito. Após bate-rebate na área, Nainggolan, caído no chão, conseguiu chutar e contou com a falha do goleiro Leali para fazer o primeiro. O Frosinone reagiu e chegou ao empate cinco minutos mais tarde. Chibsah tocou para Ciofani, que se livrou da marcação e mandou para as redes.

Logo aos dois minutos do segundo tempo, El Shaarawy aproveitou cruzamento pela esquerda, se antecipou ao zagueiro e mandou de calcanhar para o gol: 2 a 1 para a Roma. O adversário não demonstrou poder de reação e Totti, que entrou no lugar de Dzeko, deu assistência para Pjanic fechar o placar aos 34. Na próxima rodada, a Roma visita o Sassuolo na terça-feira. O Frosinone recebe o Bologna no dia seguinte.

Outros dois jogos aconteceram neste sábado pelo Italiano e terminaram em empate. O Carpi ficou no 1 a 1 com o Palermo em casa. O resultado manteve o time anfitrião na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 19 pontos. Os visitantes estão em 14º, com 25. O Atalanta também ficou no 1 a 1 com o Sassuolo, em casa. O time mandante é o 11º colocado com 27 pontos, enquanto o adversário é o sétimo, com 33.