Roma derrota Genoa e se reabilita no Italiano A Roma derrotou o Genoa por 2 a 1, neste sábado, em casa, pela sétima rodada, e se reabilitou no Campeonato Italiano. Com sua segunda vitória na competição, o time da casa deixou a zona de rebaixamento e deu um salto na tabela, do penúltimo lugar para a provisória 13.ª posição.