Roma desbanca líder Juventus e ganha clássico na Itália ROMA - A Roma vem fazendo campanha fraca na atual temporada. Por isso mesmo, comemorou como se fosse um título após ter conseguido desbancar a líder Juventus no clássico disputado neste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Com um golaço do veterano capitão Totti, o time da capital venceu o rival de Turim por 1 a 0.