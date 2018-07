Roma e Juventus ganham e seguem coladas no Italiano

No que depender deste início, a briga pelo título do Campeonato Italiano deve ser boa entre Juventus e Roma. As duas equipes seguem imbatíveis na competição, tendo vencido seus cinco primeiros compromissos e estão mostrando força para brigar pelo troféu. Neste sábado, mais um triunfo para cada lado, pela quinta rodada.

Na primeira partida do dia, a Roma derrotou o Verona por 2 a 0, em casa. Pouco depois, a Juventus não tomou conhecimento da Atalanta e, mesmo fora de casa, venceu por 3 a 0. Os resultados deixaram as duas equipes com 15 pontos, seis à frente da terceira colocada Udinese. O time de Turim leva a melhor no saldo de gols e por isso lidera.

Apesar do triunfo, a Roma teve bastante dificuldade neste sábado e só abriu o placar aos 29 minutos do segundo tempo. Após confusão na intermediária, Florenzi encheu o pé e acertou o canto do goleiro Gollini. Aos 40, um golaço de Destro. Ele recebeu quase no circulo do meio de campo, ajeitou e mandou dali, encobrindo Gollini, que estava mal posicionado.

Já a Juventus contou com mais um dia inspirado de Carlitos Tevez. O argentino, que segue sem chances na seleção de seu país, marcou os dois primeiros da fácil vitória fora de casa, se isolando na artilharia com quatro gols. Neste sábado, seu show começou aos 35 minutos, quando aproveitou boa jogada pela direita e tocou para o gol vazio.

No início do segundo tempo, a Atalanta teve a chance do empate, mas German Denis perdeu cobrança de pênalti. No lance seguinte, Tevez marcou o segundo da entrada da área, contando com a ajuda do goleiro. Ainda houve tempo para que Morata aproveitasse cruzamento da direita para tocar de cabeça e selar o resultado.

Agora a Juventus volta suas atenções para a Liga dos Campeões, pela qual terá difícil duelo diante do Atlético de Madrid na quarta-feira, na Espanha. A Roma também terá pedreira pela competição continental e na terça duelará com o Manchester City na Inglaterra.