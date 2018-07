Roma e Lazio vencem e mantêm briga pela vice-liderança no Italiano

Com a vitória por 2 a 0 diante do Verona, neste domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano, a Lazio permanece na briga pela vice-liderança da competição com sua grande rival, a Roma, que também venceu o Cesena, por 1 a 0, fora de casa. A diferença entre os dois rivais da Cidade Eterna é de apenas um ponto, com vantagem para a Roma, com 53. Nas outras partidas deste domingo pelo Italiano, o Napoli perdeu a quarta posição para a Sampdoria, que venceu a Inter de Milão, a Fiorentina empatou com a Udinese e o Torino venceu o Parma, aumentando a briga pelas vagas na Liga Europa da próxima temporada.

Em Roma, a Lazio partiu para cima do Verona e mostrou a sua força na reta final da temporada ao abrir o marcador com Felipe Anderson, aos 4 minutos de jogo. Candreva ampliou ainda no primeiro tempo, aos 45, para dar números finais à partida. A arquirrival Roma, em Cesena, conseguiu uma vitória importante contra o time da casa, ameaçado pelo rebaixamento. Aos 41 minutos de jogo, De Rossi mostrou categoria para fazer o único gol do duelo e manter a sua equipe na vice-liderança. A briga entre os rivais romanos é vital para o destino das equipes na próxima temporada. O vice-campeonato italiano dá vaga direta para a Liga dos Campeões da Europa. O terceiro lugar força a equipe a disputar uma fase eliminatória da Liga.

OUTROS JOGOS

Já o Napoli, que estava em terceiro lugar, foi surpreendido no San Paolo pela Atalanta, que saiu na frente com o chileno Mauricio Pinilla, aos 27 do segundo tempo. Zapata empatou aos 44, impedindo a derrota napolitana. Em Gênova, a Sampdoria venceu a Inter de Milão em seus domínios, com golaço em cobrança de falta do brasileiro com cidadania italiana Éder, recém-convocado para a seleção da Itália de Conte. A vitória levou o time de Gênova aos 48 pontos, um a mais do que o Napoli, o que garante vaga direta na Liga Europa da próxima temporada. O time napolitano teria de disputar a fase eliminatória.

Outro time que luta por vaga na Liga Europa, a Fiorentina, também tropeçou nesta rodada e estacionou nos 46 pontos. O time da Toscana empatou por 2 a 2 com a Udinese. Mario Gomez marcou os dois da Fiorentina e Wague e Kone fizeram os gols da Udinese. Em Parma, o Torino, que também briga por vaga na Liga Europa, venceu o time da casa por 2 a 0, com gols de Maxi Lopez e Basha, e subiu para o sétimo lugar, com 39 pontos. É bom lembrar que tanto Napoli quanto Fiorentina e Lazio disputam a Copa da Itália, cujo título garante vaga direta para a Liga Europa.