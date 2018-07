Roma é punida por faixa ofensiva à mãe de torcedor do Napoli

A Roma terá que jogar a sua próxima partida como mandante no Campeonato Italiano com parte do Estádio Olímpico fechada após o clube ser punido pela exibição de uma faixa que ofendia a mãe de um torcedor do Napoli, que morreu no ano passado, semanas após ser baleado.

A faixa foi exibida no último sábado, durante a vitória da Roma por 1 a 0 sobre o Napoli, no Estádio Olímpico. O compromisso foi o primeiro da equipe do Sul da Itália diante da Roma no estádio desde a decisão da Copa da Itália na temporada passada, em maio, quando Ciro Esposito levou tiros fora do estádio, morrendo semanas depois, em junho. Diante do ato, o setor conhecido por Curva Sul, no Estádio Olímpico, onde se concentram os ultras da Roma, estará fechado na partida contra a Atalanta, marcada para 19 de abril.

Mãe de Esposito, Antonella Lardi lançou o livro "Ciro Vive" na semana passada, sobre o seu filho. A torcida da Roma, então, exibiu uma faixa com a seguinte inscrição: "Que triste, fazendo dinheiro com livros e entrevistas". Diante disso, a Roma acabou sendo punida pela Federação Italiana de Futebol.