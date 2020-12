Roma e Sassuolo empatam e desperdiçam chance de subir para 3° no Italiano

Faltaram gols para premiar a boa apresentação entre Roma e Sassuolo, no Estádio Olímpico. Num jogo bastante disputado e agradável, o 0 a 0 acabou custando caro aos times, que acabaram desperdiçando a chance de assumir a terceira colocação do Campeonato Italiano.

O time da capital até chegou a balançar as redes no primeiro tempo, mas o gol de Mkhitaryan acabou anulado pelo VAR. O artilheiro Dzeko fez falta em Ferrari no início da jogada e a tecnologia flagrou a irregularidade em revisão rápida. Na fase final foram os visitantes quem tiveram um gol invalidado pelo árbitro de vídeo. Haraslin estava impedido no lance.

O jogo no Olímpico teve um leve domínio da Roma até os 40 minutos, quando o atacante Pedro recebeu o segundo amarelo ao parar um contragolpe e acabou expulso. Mesmo com um a menos, os mandantes ainda tiveram chances de ganhar na etapa final.

O Sassuolo, surpresa deste início de Italiano, também se portou bem na partida. Berardi e Djuricic fizeram uma boa apresentação e podiam colaborar por um triunfo dos visitantes. Mas as defesas se sobressaíram no duelo de equipes que adoram jogar ofensivamente.

Com o empate, o Sassuolo permanece na quarta colocação do Italiano, com 19 pontos. A Roma, com 18, subiu para o quinto lugar. O líder Milan soma 23, ainda entra em campo na rodada e pode abrir uma vantagem ainda maior na ponta.

Nos outros jogos já encerrados neste domingo, mais empates: Verona 1 x 1 Cagliari e Parma 0 x 0 Benevento. Udinese e Atalanta jogariam no mesmo horário, mas a partida acabou adiada por causa das fortes chuvas em Údine.