Roma e Tottenham conhecem rivais de seus grupos na Conference League

A Uefa realizou nesta sexta-feira, em Istambul, na Turquia, o sorteio da fase de grupos da primeira edição da Conference League, a sua mais nova competição continental de clubes - uma espécie de terceira divisão, depois da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Entre os 32 times participantes, os grandes favoritos são a Roma e o Tottenham.

O time italiano é o cabeça de chave do Grupo C, que também tem o Zorya Luhansk, da Ucrânia, o CSKA Sofia, da Bulgária, e o Bodo/Glimt, da Noruega. O Tottenham está no Grupo G junto do Rennes, da França, do Vitesse, da Holanda, e do Mura, da Eslovênia.

A primeira rodada da fase de grupos da Conference League será disputada no próximo dia 16 e a última em 9 de dezembro. As oitavas de final, com a presença dos oito terceiros colocados dos grupos da Liga Europa, estão previstas para os dias 10 e 17 de março de 2022. As quartas e as semifinais serão entre abril e maio.

A decisão da Conference League será no dia 25 de maio de 2022, no estádio Nacional de Tirana, capital da Albânia. A Uefa não tinha uma terceira competição de clubes desde a extinção da Recopa Europeia, que teve sua última edição na temporada 1998-1999.

Confira os grupos da Conference League: