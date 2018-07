Roma empata com a Atalanta e vê Juventus abrir vantagem na ponta

BERGAMO - Depois do início fulminante, com dez vitórias nas dez primeiras partidas do Campeonato Italiano, a Roma começa a dar sinais de fraqueza e neste domingo chegou à quarta partida seguida sem triunfo. O time da capital, no entanto, pode comemorar o resultado, já que perdia por 1 a 0 para a Atalanta até os acréscimos do segundo tempo, quando conseguiu o empate por 1 a 1, pela 14.ª rodada.

O resultado fez com que a Roma chegasse aos 33 pontos, três atrás da Juventus, que ganhou da Udinese, em casa, neste domingo. O time romano voltará a campo para tentar a recuperação diante da Fiorentina, domingo que vem, em casa. Já a Atalanta subiu para 19 pontos, na oitava posição, e tem encontro marcado com o Verona, fora de casa, no mesmo dia.

Para abrir o placar neste domingo, a Atalanta se aproveitou de uma falha do goleiro De Sanctis. Aos seis minutos do segundo tempo, Davide Brivio bateu falta de longe. O goleiro da Roma tentou espalmar, mas a bola acabou entrando. Deste momento em diante, os visitantes foram para cima tentando o empate e conseguiram nos acréscimos, com Kevin Strootman.

A Inter de Milão poderia ter aproveitado o empate para colar nas primeiras colocações e estava vencendo a Sampdoria até os 44 minutos do segundo tempo, em casa, quando sofreu o empate e manteve-se em quarto. Guarín abriu o placar para os mandantes, mas Renan Garcia selou o empate por 1 a 1 para os visitantes, que ainda perderam um pênalti com Eder.

O resultado levou a Inter aos 27 pontos, impedindo que o time ultrapassasse o terceiro colocado Napoli, que tem 28 e ainda atua na rodada, segunda-feira, contra a Lazio. Na próxima rodada, a equipe milanesa terá pela frente o Parma, em casa, domingo que vem. Já a Sampdoria chegou a 11 pontos, na penúltima posição, e volta a campo contra o Catania, também no domingo.

Nos outros jogos da rodada, o Chievo conseguiu uma importante vitória por 3 a 0 sobre o Livorno e deixou a zona de rebaixamento da competição. Já Cagliari e Sassuolo ficaram no empate por 2 a 2 e ambos estão perigosamente perto da zona da degola.