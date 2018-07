Roma empata com lanterna e segue em crise no Italiano A Roma voltou a tropeçar neste domingo. Depois de perder para o Basel, na terça-feira, pela Liga dos Campeões, o time do ameaçado técnico Claudio Ranieri empatou sem gols com o lanterna Parma, fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Italiano.