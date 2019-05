Roma empata com o Genoa no Italiano e se complica na briga pela Liga dos Campeões

A Roma perdeu fôlego na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões ao ficar no empate em 1 a 1 com o Genoa neste domingo e ver a Atalanta, uma de suas concorrentes por um lugar na competição europeia, vencer seu duelo. O jogo aconteceu em Gênova, no estádio Luigi Ferraris e foi válido pela 35ª rodada do Campeonato Italiano.

A diferença entre a Atalanta, que ocupa a quarta posição com 62 pontos e fecha o grupo dos times que vão à Liga dos Campeões, e a Roma era de um ponto e subiu para três, com o empate do time da capital, que permaneceu na quinta colocação. Já o Genoa perdeu a chance de se distanciar da zona do rebaixamento. O time de Gênova está na 16ª colocação e tem 36 pontos, quatro a mais que o Empoli, que abre o grupo dos três piores.

Jogando fora de casa, a Roma criou mais oportunidades, saiu na frente, mas sofreu o empate nos minutos finais. Os dois gols saíram na segunda etapa. O centroavante bósnio Dzeko deu assistência de cabeça para El Shaarawy abrir o placar em arremate de esquerda aos 37 minutos. Já nos acréscimos, aos 45, o argentino Romero subiu para completar a cobrança de escanteio e empatou a partida.

VIRADA EM CINCO MINUTOS

Em casa, no estádio San Paolo, o Napoli demorou a acordar contra o Cagliari, tanto que saiu atrás no placar, mas quando despertou precisou de cinco minutos para virar o jogo e vencer a partida por 2 a 1. Leonardo Pavoletti abriu o placar para os visitantes, que venciam a partida até os 40 minutos do segundo tempo, quando o belga Mertens empatou. Cinco minutos depois, Insigne fez o segundo e definiu a virada.

O triunfo conquistado em casa garante ao Napoli o segundo lugar do torneio pois o time de Nápoles, que chegou a brigar pelo título com a campeã Juventus, foi aos 73 pontos e, faltando três jogos para o fim da competição, já não pode mais ser alcançada pela Inter, a terceira colocada, com 10 pontos a menos. O Cagliari tem 40 pontos e é o 12º colocado.