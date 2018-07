Roma empata com o Milan e Juventus amplia liderança para cinco pontos

MILÃO - Vice-líder do Campeonato Italiano, a Roma ficou apenas no empate por 2 a 2 com o irregular Milan, que é apenas o décimo, nesta segunda-feira, no San Siro, pelo encerramento da 16.ª rodada. Quem comemorou o resultado foi a líder Juventus, que venceu o Sassuolo no domingo e disparou na ponta.

Com o resultado, a Roma chegou a 38 pontos, cinco atrás da Juventus. No domingo que vem, o time da capital voltará a campo para pegar o Catania, em casa. Já o Milan chegou ao sétimo empate na competição, foi a 19 pontos e terá pela frente o clássico de Milão contra a Inter, também domingo que vem.

Apesar de seu quinto empate nas últimas seis partidas, a Roma saiu na frente nesta segunda-feira. Após bela troca de passes pelo lado esquerdo, Mattia Destro recebeu na área e tocou para a rede, aos 13 minutos. Aos 30, após escanteio da direita, Muntari desviou e Zapata completou para empatar.

No segundo tempo, a Roma foi para frente e conseguiu voltar a ficar em vantagem aos sete minutos, com Kevin Strootman, de pênalti. Com a vantagem, o time da capital se fechou e acabou sofrendo novamente o empate. Aos 32, Balotelli recebeu na área e rolou para Muntari selar o placar.