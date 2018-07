Roma empata com o Milan e vê Juventus abrir na ponta

Roma e Milan fizeram um clássico pouco movimentado neste sábado, pela 16.ª rodada do Campeonato Italiano, que terminou com um merecido 0 a 0, na capital do país. As duas equipes pararam na marcação adversária e poucas vezes ameaçaram. Pior para os romanos, que chegaram a ter vantagem numérica após a expulsão de Armero e, com a igualdade, se distanciaram da ponta da tabela.

O resultado deixou a Roma na vice-liderança com 36 pontos, agora três atrás da Juventus, que venceu na rodada. A equipe voltará a campo apenas em 2015, no dia 6 de janeiro, para pegar a Udinese fora de casa. Já o Milan chegou a 25 pontos, em sétimo e também no dia 6 receberá o Sassuolo.

O começo da partida deste sábado até foi animador. O Milan chegou logo de cara, com Honda, que parou em De Sanctis. Gervinho respondeu aos 28, quando exigiu boa defesa de Diego López, mas o lance mais bonito saiu aos 37, quando Mexès arriscou de muito longe. De Sanctis voou e espalmou com estilo.

O Milan seguiu melhor no segundo tempo e teve bom momento com Bonaventura, mas tudo mudou aos 24 minutos, quando Armero recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. A Roma cresceu e passou a pressionar, mas parava na marcação adversária. Os últimos minutos foram dos anfitriões no campo de ataque, mas sem conseguir criar boas oportunidades.