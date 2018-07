Roma empata e avança às oitavas de final da Liga

Com o empate, a Roma chegou aos 10 pontos, cinco a menos que os alemães, atuais vice-campeões do torneio. O Basel, que somou seis pontos, não conseguiu avançar e terá que se contentar com uma vaga na Liga Europa. Já o Cluj, com quatro pontos, foi eliminado da principal competição europeia.

Mesmo jogando fora de casa, a Roma começou melhor e abriu o placar aos 21 minutos, com gol do atacante Borriello. Os anfitriões só chegaram ao empate no final da partida, com Traoré, aos 43 minutos da segunda etapa. O resultado, porém, não tirou a vaga dos italianos. Os brasileiros Juan e Adriano ficaram no banco de reservas, enquanto Cicinho entrou em campo no segundo tempo. Simplício começou como titular.

A Roma contou ainda com uma ajuda do Bayern, que não deu chances ao Basel, em Munique. Comandado pelo francês Frank Ribery, o time da casa liquidou o jogo ainda no primeiro tempo. O meia abriu o placar aos 35 e Tymoschuk anotou dois minutos depois. No segundo tempo, Ribery marcou seu segundo gol na partida, logo aos 5 minutos, e selou a vitória.