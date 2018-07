Roma entra em acordo com Bordeaux e acerta com o atacante Malcom, ex-Corinthians

O atacante brasileiro Malcom, que se destacou no Corinthians em 2015, terá casa nova na temporada 2018/2019 na Europa. A Roma, um dos grandes clubes da Itália, anunciou nesta segunda-feira que chegou a um acordo com o Bordeaux, da França, para a contratação do jogador de 21 anos revelado nas categorias de base do clube de Parque São Jorge. A oficialização da transferência só será confirmada após a realização de exames médicos nesta quarta na capital italiana.

Pretendido por alguns clubes europeus - caso do Everton, da Inglaterra - nesta janela de transferências internacionais, Malcom deverá assinar um contrato de cinco temporadas com a Roma. O valor não foi divulgado pelos times, mas a imprensa italiana especula que seria de 40 milhões de euros (cerca de R$ 177 milhões). Se confirmado, será a maior venda da história do Bordeaux.

Após os exames médicos nesta quarta-feira, Malcom viajará para os Estados Unidos, onde a Roma já realiza a sua pré-temporada. No Bordeaux, o brasileiro atuou por duas temporadas e disputou 86 partidas e fez 23 gols. Só na última temporada foram 38 jogos e 12 gols.

Por ser um jogador extracomunitário e não ter jogado pela seleção brasileira, Malcom teve dificultada qualquer negociação com clubes da Inglaterra, pois dificilmente conseguiria um visto de trabalho no país. Além do Everton, o Manchester United havia manifestado interesse no atacante.