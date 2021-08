Roma estreia com vitória na volta do bicampeão Mourinho ao Campeonato Italiano

Bicampeão italiano com a Internazionale entre 2008 e 2010, o técnico José Mourinho voltou a participar de um jogo da Série A da Itália e saiu de campo vitorioso. Mais de 11 anos após deixar o clube de Milão, o português, agora no comando da Roma, viu seus jogadores vencerem a Fiorentina por 3 a 1, neste domingo, em um jogo duro no estádio Olímpico, em Roma, com direito a uma expulsão para cada lado, na rodada de estreia.

A partida foi a segunda de Mourinho no comando da equipe romanista. Antes disso, ele estreou oficialmente na vitória por 2 a 1 sobre o Trabzonspor, da Turquia, no primeiro jogo da Conference League, novo torneio de clubes da Uefa que começou a ser disputado nesta temporada.

A vitória deste domingo começou a ser construída aos 26 minutos do primeiro tempo, quando Mkhitaryan finalizou com o pé direito do meio da área para acertar o lado direito do gol. Cerca de 10 minutos antes disso, a Fiorentina ficou com um jogador a menos em campo, já que o goleiro Dragowski foi expulso. Quem sofreu o gol, portanto, foi Pietro Terracciano, que entrou no lugar de José Callejón.

Em desvantagem numérica, a Fiorentina teve dificuldade para reagir durante todo o primeiro tempo, mas viu o cenário mudar na segunda etapa com a expulsão de Zaniolo, da Roma, o que deixou os dois times com a mesma quantidade de jogadores em campo. Então, aos 14 minutos, Milenkovic conseguiu deixar tudo igual também no placar ao aproveitar bom passe de Pulgar.

O equilíbrio, contudo, não durou tanto. Mesmo perdendo um jogador, a Roma foi melhor durante o restante da etapa inicial e garantiu a vitória com dois gols de Jordan Veretout, que marcou o segundo gol romanista em uma finalização com o pé esquerdo, aos 19 minutos, e fechou o placar aos 34, após receber passe Shomurodov e mandar para o fundo da rede.

Em outro jogo da rodada de estreia do Campeonato Italiano, o Napoli recebeu o Venezia, no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, e começou a nova temporada com uma vitória por 2 a 0. Insigne, de pênalti, e Elif Elmas marcaram os gols do triunfo napolitano. A primeira rodada será finalizada com dois jogos nesta segunda-feira: Cagliari x Spezia e Sampdoria x Milan.