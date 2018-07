Roma fica no 0 a 0 com o lanterna Parma e é vaiada em casa

A Roma deu mais uma ajuda à rival Juventus neste domingo. Jogando em casa, e contra o lanterna do Campeonato Italiano, o time da capital desperdiçou grande chance de somar mais três pontos ao ficar no 0 a 0 com o Parma. O tropeço gerou vaias por parte da torcida presente no estádio Olímpico.

Com o empate, a vice-líder Roma chegou aos 47 pontos, cedendo espaço para a Juventus aumentar ainda mais a vantagem na liderança da tabela. O time de Turim tem 53 e poderá ampliar a distância para nove pontos, se vencer o Cesena, fora de casa, ainda neste domingo.

Mesmo diante do último colocado do campeonato, a Roma esteve longe de empolgar a torcida. Criou pouco e foi ainda menos eficiente nas chances que teve. Assim, as maiores atrações da partida foram a estreia do marfinense Doumbia, que veio do CSKA Moscou, e as inscrições em chinês que o time estampou em sua camisa.

A mensagem na língua oriental diz "Feliz Ano Novo", numa ação de marketing do clube romano aproveitando que a partida estava sendo transmitida para o público chinês.

Enquanto a Roma sofria com o 0 a 0 em casa, a Inter de Milão e o Genoa não economizaram no ataque. A Internazionale goleou a Atalanta por 4 a 1, com dois gols de Fredy Guarin. Xherdan Shaqiri, de pênalti, e Rodrigo Palacio anotaram os outros gols dos visitantes. A Inter segue em nono lugar, agora com 32 pontos.

O Genoa fez 5 a 2 no Hellas Verona, com destaque para M''Baye Niang, autor de dois gols, diante de sua torcida. Alessandro Agostini, contra, Andrea Bertolacci e Diego Perotti também balançaram as redes para os anfitriões. Pelo Verona, o veterano Luca Toni marcou duas vezes. O Genoa é o 7º colocado, com 35 pontos.

Na quinta colocação, de olho na vaga na Liga dos Campeões, a Lazio derrotou a Udinese por 1 a 0, fora de casa, com gol de pênalti de Antonio Candreva. A Lazio chegou aos 37 pontos, cinco a menos que o Napoli, terceiro colocado e último time dentro da zona de classificação para a principal competição europeia. Ainda neste domingo, Torino e Cagliari empataram por 1 a 1.