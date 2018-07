Roma fica no 1 a 1 com o Palermo e pode ver a Juventus se distanciar

A Roma tropeçou neste sábado, pela 19.ª rodada do Campeonato Italiano, e não passou de um empate por 1 a 1 diante do Palermo, fora de casa. Quem gostou do resultado foi a Juventus, que pode disparar na liderança da tabela se vencer sua partida deste domingo diante do Verona, em casa.

O resultado fez a Roma chegar a 41 pontos na vice-liderança, contra 43 da Juventus. Na próxima rodada, domingo que vem, o time da capital terá pela frente a Fiorentina, novamente fora de casa. O Palermo, por sua vez, chegou a 26 pontos, ainda na décima colocação, e também no domingo que vem enfrenta a Sampdoria na casa do adversário.

Neste sábado, a torcida do Palermo precisou esperar somente dois minutos para abrir o placar. Após erro de passe na saída de bola da Roma, Dybala foi acionado e tocou na saída do goleiro para marcar seu décimo gol na competição, na vice-artilharia, atrás somente de Carlitos Tevez, que tem 11.

A partir daí, a Roma foi para cima e tentou exercer uma pressão para cima do Palermo, que soube se fechar bem e impedir a criação de oportunidades. A tática deu certo no primeiro tempo, mas no segundo Mattia Destro aproveitou bola escorada para o meio, após falta cobrada da esquerda, e finalizou de carrinho para selar o empate.

INTER EMPATA

No outro jogo do dia pelo Campeonato Italiano, a Inter viveu mais um capítulo de sua temporada irregular e não passou de um empate por 0 a 0 diante do Empoli, fora de casa. O resultado levou a equipe a 26 pontos, na nona posição. O Empoli, por sua vez, tem 19 e é o 15.º.