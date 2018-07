Roma ganha do Bologna e segue viva na luta pelo título italiano

ROMA - A Roma segue viva na luta pelo título do Campeonato Italiano. Neste sábado, a equipe da capital viajou até Bologna e derrotou o time da casa por 1 a 0, na abertura da 25.ª rodada da competição. Com 57 pontos em 24 jogos - o duelo contra o Parma, no início deste mês, foi adiado para abril -, o clube romano se mantém tranquilo na segunda colocação e tenta uma aproximação à líder Juventus.

Com o mesmo número de partidas neste momento, a Juventus está com 63 pontos e disputa o clássico de Turim contra o Torino neste domingo. Com sete pontos de vantagem para o Napoli, o terceiro colocado, a Roma mantém boa distância na luta por vaga na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa - o terceiro lugar leva a uma disputa em fase preliminar.

A vitória da Roma em Bologna foi conquistada ainda no primeiro tempo. Contratado em janeiro junto ao Cagliari, Radja Nainggolan marcou seu primeiro gol pelo time da capital aos 37 minutos. Por coincidência, seu primeiro gol na carreira em Campeonatos Italianos foi justamente em Bologna, em 2010, quando defendia o time da Sardenha.

Para o Bologna, o resultado foi desastroso. Com 21 pontos, o time está na 16.ª colocação e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. O Catania, que abre a área da degola, está apenas dois pontos atrás.