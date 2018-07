Roma ganha e segue na briga por vaga na Liga Europa

A maior ameaça para a Roma na briga pela sexta posição do Campeonato Italiano, última que dá vaga na Liga Europa, é a rival Juventus, que tem 52 pontos e também joga neste sábado, contra o Catania. Enquanto isso, a quinta colocada é a Udinese, com 59 pontos.

No jogo deste sábado, no Estádio Olímpico, a Roma teve dois jogadores brasileiros como titulares: o goleiro Doni e o zagueiro Juan - depois, o meio-campista Taddei também entrou em campo. E marcou seu único gol logo aos quatro minutos do primeiro tempo, com Perrotta.