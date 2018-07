Roma goleia a Fiorentina e se aproxima dos líderes do Italiano Com uma atuação de gala, principalmente do egípcio Salah, a Roma venceu mais uma no Campeonato Italiano e se aproximou da briga pelo título. Nesta sexta-feira, a equipe da capital contou com um início arrasador para golear no confronto direto diante da Fiorentina por 4 a 1, no Estádio Olímpico, e se aproximar da Juventus e do Napoli.