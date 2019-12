Roma goleia a Fiorentina e se consolida entre os primeiros do Campeonato Italiano

A Roma fechou o ano de 2019 com chave de ouro. Nesta sexta-feira, pela sequência da 17.ª rodada do Campeonato Italiano - a última antes da parada para as festas de fim de ano -, a equipe romana foi até Florença e goleou a Fiorentina por 4 a 1, no estádio Artemio Franchi. Com o resultado, se consolidou entre os quatro primeiros colocados, que dá vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

A vitória fora de casa levou a Roma aos 35 pontos, em quatro lugar na tabela de classificação. Tem apenas um a menos que a rival Lazio, que por esta rodada só jogará em 5 de fevereiro contra o Verona, e seis a mais que o Cagliari, o quinto colocado, que entra em campo neste sábado contra a Udinese, no estádio Friuli, em Údine.

Em situação perigosa com relação à zona de rebaixamento, a Fiorentina segue na 14.ª posição com 17 pontos. Tem quatro de vantagem para o Brescia, o 18.º colocado, que abre a degola no Italiano. Mas ao final desta rodada pode cair mais duas colocações se Lecce, que encara o Bologna como mandante, e Udinese vencerem.

Em campo, debaixo de uma chuva fina, a Roma foi arrasadora na primeira metade da etapa inicial e abriu 2 a 0 em um intervalo de dois minutos. Aos 19, o centroavante bósnio Edin Dzeko abriu o placar e, aos 21, o lateral-esquerdo sérvio Aleksandar Kolarov fez o segundo. Ainda antes do intervalo, aos 34, o volante croata Milan Badelj diminuiu para a Fiorentina.

Na segunda etapa, a equipe da casa pressionou, mas não teve forças para conseguir ao menos o empate. A Roma se aproveitou e construiu a goleada em Florença. Aos 28 minutos, o meia Lorenzo Pellegrini marcou o terceiro gol e, aos 43, o atacante Nicolo Zaniolo completou o placar de 4 a 1.