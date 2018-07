Roma goleia Benevento fora de casa e sobe no Campeonato Italiano

Sem maiores dificuldades, a Roma confirmou o favoritismo sobre o modesto time do Benevento nesta quarta-feira e se aproximou dos líderes do Campeonato Italiano. Mesmo jogando fora de casa, a equipe da capital goleou por 4 a 0, com dois gols do atacante Edin Dzeko, pela quinta rodada.

Com a vitória, a Roma chegou aos nove pontos e ficou mais perto dos líderes. A Inter de Milão, com o empate de terça-feira, lidera a tabela, com 13 pontos. Mas pode perder o posto no decorrer desta rodada, ao longo desta quarta. A Roma, porém, tem um jogo a menos que os rivais na tabela.

Para vencer pela terceira vez nesta edição do Italiano, a Roma contou com dois gols de Dzeko e dois gols contra. A contagem foi aberta aos 22 minutos de jogo, com gol do atacante bósnio.

Os visitantes aumentaram a vantagem com uma ajuda da defesa do Benevento. Aos 35 minutos, após cruzamento rasteiro da direita, Fabio Lucioni se antecipou a Dzeko e acabou mandando contra as próprias redes, de carrinho.

No segundo tempo, aos 6 minutos, Dzeko recebeu pela direita e, sem qualquer marcação, teve tempo de ajeitar antes de bater para as redes. Com ampla vantagem no placar, a Roma ainda contou com nova ajuda dos anfitriões porque Lorenzo Venuti, aos 29, completou contra as próprias redes, no segundo gol contra da partida.

No gol da Roma, o goleiro Alisson praticamente não foi exigido ao longo dos 90 minutos. Com tranquilidade, a equipe visitante subiu para o provisório quinto lugar da classificação. O Benevento, ainda sem pontuar após cinco rodadas, segue na última colocação.