Roma goleia Fiorentina e reassume a vice-liderança do Italiano

A Roma recuperou em grande estilo a vice-liderança do Campeonato Italiano. Nesta terça-feira, na partida que concluiu a 23ª rodada do torneio, o time massacrou a Fiorentina por 4 a 0, em partida disputada no Estádio Olímpico, com destaque para o atacante bósnio Edin Dzeko, autor de dois gols. Assim, ele se isolou na artilharia do torneio nacional com 17 gols marcados.

O resultado positivo levou a Roma aos 50 pontos, deixando a equipe como principal perseguidora da líder Juventus, que soma 54 e tem um jogo a menos. Já a Fiorentina, com o duro revés, se afastou um pouco mais da luta por uma vaga nos torneios europeus da próxima temporada, pois se manteve com 37 pontos, na sétima colocação.

Assim, a Roma lidou Ben com a pressão de entrar em campo após as vitórias de Juventus e Napoli, que agora foi ultrapassado e caiu para o terceiro lugar, com 48 pontos. Para isso, a equipe começou a encaminhar a sua vitória aos 39 minutos do primeiro tempo, com o gol marcado por Dzeko, que finalizou após ser lançado por De Rossi.

Mas a vitória da Roma, que começou com os ex-santistas Bruno Peres e Emerson Palmieri como titulares nas suas laterais, só foi mesmo definida no segundo tempo. Aos 13 minutos, Fazio, de cabeça, ampliou o placar.

Depois, aos 30, Nainggolan, em um contra-ataque fez o terceiro gol da Roma, que definiu a sua fácil vitória aos 38 minutos com o segundo gol de Dzeko na partida, fechando o placar em 4 a 0.

No próximo domingo, a Roma voltará a jogar pelo Italiano, dessa vez como visitante, diante do Crotone. Um dia antes, a Fiorentina vai receber a Udinese.