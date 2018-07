Roma goleia time romeno e lidera grupo na Liga Europa; Zenit faz 5 em holandeses

Nada como enfrentar um time com nível técnico inferior para se reabilitar de uma derrota inesperada. Depois de cair para o Torino no último final de semana, pelo Campeonato Italiano, a Roma encarou o fraco Astra Giurgiu, da Romênia, nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Grupo E da Liga Europa, e não teve qualquer dificuldade para aplicar uma goleada por 4 a 0, no estádio Olímpico, na capital da Itália.

Com quatro pontos, a Roma lidera a chave junto com o Áustria Viena, que em casa ficou no empate sem gols com o Viktoria Plzen, da República Checa. O time checo é o terceiro colocado, com dois pontos, e a equipe da Romênia perdeu as duas partidas que fez até agora. Na terceira rodada, no dia 20 de outubro, os líderes se enfrentarão em Roma e o Astra Giugiu tentará os seus primeiros pontos na competição contra o Viktoria Plzen fora de casa.

Em campo, a Roma não teve o mínimo trabalho para vencer. Em cada tempo da partida fez dois gols. No primeiro, o holandês Kevin Strootman abriu o placar aos 15 minutos e Federico Fazio marcou o segundo aos 45. Depois do intervalo, logo aos 2 minutos, o zagueiro brasileiro Fabrício marcou contra e Mohamed Salah, aos 10, fechou a goleada para os romanos.

Pelo Grupo D, mais uma goleada na Liga Europa. Foi do Zenit St.Petersburg sobre o AZ Alkmaar, da Holanda, por 5 a 0, na Rússia. Assim, o time do país-sede da Copa do Mundo de 2018 é o líder isolado com 100% de aproveitamento. Tem dois pontos a mais que a surpresa Dundalk, da Irlanda, que em casa bateu o Maccabi Tel Aviv, de Israel, por 1 a 0. Na sequência, a equipe holandesa tem um e os israelenses estão na lanterna com duas derrotas.

Mais uma vez, um dos destaques do Zenit St.Petersburg foi o meia brasileiro Giuliano, ex-Grêmio, chamado pelo técnico Tite para os dois próximos compromissos da seleção nas Eliminatórias da Copa. No início do segundo tempo, ele marcou um belo gol da entrada da área para fazer 2 a 0. Antes, ainda na primeira etapa, Aleksandr Kokorin havia aberto o placar. Depois, o mesmo Kokorin, Domenico Criscito e Oleg Shatov definiram a goleada russa.

GRUPO F - Em uma das chaves mais equilibradas neste início de Liga Europa, os quatro clubes terminaram a segunda rodada com três pontos cada. Nesta quinta-feira, o Athletic Bilbao derrotou o Rapid Viena, da Áustria, por 1 a 0, na Espanha, e o Genk bateu o Sassuolo, da Itália, por 3 a 1, na Bélgica.