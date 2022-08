Com assistência de Dybala, Roma busca empate em clássico contra Juventus pelo Italiano

Negociado recentemente entre Juventus e Roma, o argentino Paulo Dybala ajudou seu novo time a buscar um importante empate por 1 a 1 no clássico contra o rival de Turim neste sábado. Pela terceira rodada do campeonato italiano, no Juventus Stadium, o time da casa dominou a partida, mas não conseguiu sair de campo com a vitória.

Dybala deu a assistência para o gol de empate da Roma. O placar havia sido aberto com um belo gol de falta marcado por Vlahovic. O resultado é bom para a Roma, que chega a sete pontos e ocupa a terceira colocação neste início de campeonato. Já a Juventus também está invicta, com cinco pontos somados em três partidas.

Leia Também Jogador de futebol mata ex-namorada com martelo e taco de beisebol na Itália

A primeira etapa do confronto teve amplo domínio da Juventus. O placar foi aberto logo no primeiro minuto com um golaço de Vlahovic. Juan Cuadrado sofreu falta na entrada da área e o atacante sérvio cobrou com muita categoria para abrir o placar.

A Roma praticamente não chegou ao ataque com perigo, enquanto a Juventus se aproximava ainda mais do segundo gol. O time de Turim chegou a marcar um golaço em finalização de Locatelli, mas o gol foi anulado por um toque de mão de Vlahovic no começo da partida.

Mesmo chegando ao ataque poucas vezes após a volta do vestiário, a Roma conseguiu segurar a Juventus na defesa e foi buscar o empate aos 24 minutos. Ex-jogador da Juventus, Dybala completou jogada de bola parada com voleio na área e Tammy Abraham completou com cabeceio certeiro para fazer 1 a 1.

A Roma ainda teve a chance de virar a partida nos minutos finais, mas a defesa da Juventus conseguiu fazer o corte. O time da casa se mandou ao ataque nos últimos momentos da partida, mas a Roma conseguiu segurar o empate até o apito final.

O Campeonato Italiano volta já no meio da próxima semana. Na terça-feira, a Roma receberá o Monza na capital italiana. Já a Juventus joga em casa contra o Spezia na próxima quarta-feira.

Também na tarde deste sábado, o Torino, rival da Juventus, venceu o Cremonese por 2 a 1 fora de casa. O time visitante venceu por 2 a 0 com gols de Vlasic e Radonjic, enquanto Sernicola descontou para o Cremonese. O Torino é vice-líder do campeonato, com sete pontos ganhos, enquanto o Cremonese ainda não pontuou e ocupa a vice-lanterna.