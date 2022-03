Roma leva a melhor no clássico com a Lazio e sobe para o 5º lugar do Italiano

Em grande momento no Campeonato Italiano, a Roma não tomou conhecimento e derrotou a arquirrival Lazio por 3 a 0 na tarde deste domingo, no estádio Olímpico de Roma, pela 30ª rodada. Abraham foi o grande destaque do clássico com dois gols.

Com o resultado, a Roma chegou ao nono jogo sem derrota. O último revés ocorreu no dia 9 de janeiro, na derrota por 4 a 3 para a Juventus. Com isso, chegou aos 51 pontos, na quinta colocação, dentro da zona de Liga Europa.

Leia Também Abraham marca de novo e garante vitória da Roma sobre Atalanta no Italiano

A Roma ultrapassou, inclusive, a Lazio, que caiu para a sexta colocação, com 49 pontos. A equipe vinha de dois triunfos consecutivos e poderia começar a incomodar a Juventus dentro da zona da Liga dos Campeões, o que acabou não acontecendo.

A Lazio teve 66% de aproveitamento neste domingo, mas a tática mudou completamente logo no minuto inicial, quando a Roma surpreendeu e abriu o placar. Após bate e rebate dentro da área, a bola sobrou para Abraham, que escorou para o fundo das redes.

O gol desestabilizou a Lazio e deu um novo ânimo para a Roma, que ampliou aos 22 minutos. Abraham recebeu belo passe de Karsdorp e chutou firme para fazer 2 a 0. O time mandante aproveitou o bom momento para fazer o terceiro em um arremate de longa distância, em cobrança de falta, de Pellegrini. Ele acertou no ângulo.

No segundo tempo, apesar de ter a posse de bola, a Lazio não conseguiu ameaçar. O time visitante pareceu perdido em muitos momentos do jogo, enquanto a Roma apenas passou a administrar a vantagem construída na etapa inicial.

Sem conseguir reagir, a Lazio virou presa fácil, a Roma não deu espaços para a rival e conseguiu confirmar três pontos importantes na luta pela classificação na Liga Europa.