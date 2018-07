Roma perde em casa e deixa Inter de Milão na liderança

Com a vitória, a Sampdoria acabou com uma invencibilidade de 24 partidas da Roma, que se recuperou de um início ruim no Campeonato Italiano para lutar pelo título. Já o time de Gênova segue na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa e está na quarta colocação, com 60 pontos.

A Roma começou a partida melhor e abriu o placar logo aos 15 minutos do primeiro tempo com Totti, que aproveitou passe de Vucinic. A Sampdoria, porém, reagiu na etapa final e chegou ao empate aos seis minutos com Pazzini, de cabeça, que completou jogada de Cassano. Aos 40, o time visitante conseguiu a virada. Mannini cruzou rasteiro e Pazzini finalizou na saída do goleiro brasileiro Júlio Sérgio, dando a vitória para a Sampdoria.