Roma perde, mas avança à final da Copa da Itália

O adversário da Roma na decisão de 5 de maio será a Inter de Milão, justamente seu principal adversário na luta pelo título do Campeonato Italiano. A equipe dos brasileiros Júlio Sergio, Juan, Taddei e Júlio Batista lidera com 71 pontos, apenas um na frente do rival.

Para avançar à decisão da Copa da Itália, a Roma precisou suportar forte pressão no final do confronto desta quarta-feira. Depois de pressionar sem grande objetividade durante boa parte do jogo, a Udinese abriu o placar aos 35 minutos do segundo tempo com o atacante chileno Alexis Sanchez.

Três minutos depois, Cassetti foi expulso e deixou a Roma com um jogador a menos. Isla ainda acertou chute na trave de Júlio Sergio aos 43, mas a Roma conseguiu se segurar e garantiu uma vaga na final.