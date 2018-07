Roma põe fogo na briga pela vice-liderança do Italiano

A Roma venceu a Udinese de virada, por 2 a 1, neste domingo em casa e retomou a vice-liderança do Campeonato Italiano a duas rodadas do final. O time da capital foi a 67 pontos, um a mais do que a Lazio, que no sábado derrotou a Sampdoria por 1 a 0.

Agora, a próxima rodada terá um grande jogo. Como a Juventus foi campeã com antecedência, a principal disputa é para saber quem ficará com a segunda colocação e com a vaga para a fase de grupos da Liga dos Campeões. No domingo, a Lazio receberá a Roma no Estádio Olímpico.

Neste domingo, a Roma sofreu para garantir os três pontos e viu a Udinese sair na frente com um gol do croata Stipe Perica aos 19 minutos do primeiro tempo. No último minuto da etapa inicial, o belga Radja Nainggolan deixou tudo igual. O grego Vasilios Torosidis garantiu a vitória do time anfitrião aos 20 da etapa final.

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

No próximo domingo, apesar de não ter o mando de campo, a Roma tem a vantagem de ter a semana inteira para se preparar para o duelo. A Lazio, na quarta-feira, tem a decisão da Copa da Itália com a Juventus.