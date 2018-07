Roma só empata com Empoli e Juventus pode disparar na liderança

A líder Juventus nem entrou em campo pela 21.ª rodada do Campeonato Italiano e já tem o que comemorar. Neste sábado, em pelo estádio Olímpico, na capital, a Roma decepcionou os seus torcedores ao empatar com o Empoli por 1 a 1, fazendo com que a equipe de Turim tenha chance neste domingo de aumentar ainda mais a sua já confortável vantagem na primeira colocação.

Com a igualdade contra um time que luta contra o rebaixamento - o Empoli é o 15.º colocado, com 20 pontos -, a Roma chegou a 43 pontos e fica neste momento seis atrás da Juventus. O problema é que o time de Turim joga neste domingo contra a Udinese, em Údine, e pode aumentar a diferença. E a situação da equipe romana pode se complicar mais caso o Napoli, terceiro colocado com 36 pontos, vença seu compromisso contra o Chievo Verona fora de casa.

Em campo, a superioridade técnica da Roma foi visível. Mas o Empoli resolveu aprontar como fez há 10 dias, quando deu um enorme trabalho na disputa das oitavas de final da Copa da Itália. No mesmo estádio Olímpico, o time da região da Toscana arrancou um empate no tempo normal e foi eliminado na prorrogação com um pênalti polêmico no final.

No primeiro tempo, a Roma teve as melhores chances, mas foi o Empoli que marcou. Em um rápido contra-ataque, aos 38 minutos, Riccardo Saponara foi derrubado na área por Manolas. Pênalti, expulsão do defensor romano e gol de Maccarone. No entanto, pouco antes do intervalo, Saponara também recebeu o cartão vermelho e deixou as equipes em condições iguais.

Assim, a Roma exerceu forte pressão na segunda etapa e logo aos 12 minutos conseguiu o gol de empate. Em jogada que começou na esquerda e terminou no lado oposto, o lateral brasileiro Maicon chutou rasteiro e colocado, com a perna esquerda, no canto direito do goleiro rival. Daí até o final, outras chances foram criadas, mas nada de gol e um frustrante empate.

OUTRA IGUALDADE

Em Gênova, Genoa e Fiorentina também empataram por 1 a 1. O time da casa saiu na frente com o gol contra de Ciprian Tatarusanu, aos 14 minutos de jogo. A igualdade veio no segundo tempo, aos 10, com Gonzalo Rodriguez.

O resultado não alterou as posições das equipes na tabela de classificação. Com 32 pontos, a Fiorentina está na sexta colocação. Uma na frente do Genoa, que tem 29 pontos.