Roma só empata com o Bologna no Campeonato Italiano

Assim, a Roma chegou aos 34 pontos e ocupa a sétima colocação no Campeonato Italiano, mas ainda pode ser ultrapassada por até dois times neste domingo. Já o Bologna, na luta contra o rebaixamento, está com 22 pontos, em 14º lugar.

A partida entre Bologna e Roma no Estádio Renato Dall''Ara foi bastante movimentada. Florenzi abriu o placar para a equipe visitante aos cinco minutos do primeiro tempo. Gilardino empatou o duelo aos 17, mas Osvaldo voltou a colocar a Roma em vantagem no minuto seguinte. Gabbiadini, aos 26, igualou o placar.

O Bologna passou à frente no placar com o gol marcado por Pasquato aos nove minutos do segundo tempo. Porém, a Roma assegurou o empate por 3 a 3 na partida com o gol feito por Tachtsidis aos 29 minutos.