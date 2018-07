Roma só empata em continuação de jogo adiado

O partida teve início no dia 14 de janeiro. Na ocasião chovia forte sobre região da Sicília, a ponto de o jogo começar com atraso. As condições climáticas melhoraram um pouco, o árbitro deu o apito inicial, mas uma forte tempestade, já no segundo tempo, paralisou a partida aos 21 minutos. O árbitro alegou risco para a integridade dos atletas.

Só nesta quarta-feira é que o jogo foi retomado. Sem lesões, os dois times entraram em campo com as mesmas equipes que estavam em campo quando da paralisação e fizeram 29 minutos eletrizantes, uma vez que também não havia preocupação com cansaço. Nenhum dos dois times, porém, conseguiu balançar as redes. Assim, foi mantido o 1 a 1 da primeira parte do confronto, com gols de Legrottaglie e De Rossi.

A Roma, que almejava passar a Inter de Milão na tabela, segue em sexto, com 35 pontos, um a menos que o rival milanês, o último time dentro da zona de classificação para a Liga Europa. Já o Catania está em 14.º, com 24 pontos, sete acima da zona de rebaixamento.