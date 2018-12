Roma sofre em casa, mas vence o Genoa e chega ao G6 do Campeonato Italiano

No Estádio Olímpico na capital nacional, a Roma sofreu mais do que imaginava, mas venceu o Genoa por 3 a 2, neste domingo, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. Em casa, o time comandado por Eusebio Di Francesco teve dificuldades para bater os adversários e chegou a ficar por duas vezes atrás no placar, mas acabou conseguindo conquistar o triunfo que o garantiu na sexta colocação, com 24 pontos, fechando a zona de classificação à Liga Europa.

Aos 17 minutos do primeiro tempo, o Genoa abriu o placar com o atacante Krzysztof Piatek. A vantagem não durou muito tempo, pois, aos 31 minutos, Federico Fazio deixou tudo igual.

Dois minutos depois, porém, Oscar Hiljemark recebeu assistência do brasileiro Sandro e colocou os visitantes novamente à frente. Nos acréscimos da etapa inicial, a Roma conseguiu empatar com o holandês Justin Kluivert após assistência de Kolarov.

Já no segundo tempo, aos 14 minutos, os donos da casa conquistaram o gol da virada com o meia Cristante balançando as redes. Com a derrota, Genoa ficou na 14ª posição do Italiano, com 16 pontos, cinco à frente do Bologna, 18º colocado, que hoje encabeça a zona de rebaixamento.

Na próxima rodada do Italiano, no sábado, a Roma encara a Juventus, fora de casa, no grande clássico do dia pela competição. Também no sábado, o Genoa recebe a Atalanta, que nesta segunda-feira recebe a Lazio, em Bérgamo, no complemento desta 16ª rodada.