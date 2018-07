Roma sofre, mas vence Crotone e se mantém na briga pelo título do Italiano

Em confronto de opostos na tabela do Campeonato Italiano, a vice-líder Roma visitou o vice-lanterna Crotone neste domingo. E suou para buscar a vitória, por 2 a 0, em dia de vilão e herói de Edin Dzeko. O atacante bósnio deu um susto na torcida romana ao desperdiçar um pênalti no primeiro tempo, mas se redimiu no segundo ao balançar as redes e confirmar a vitória dos visitantes.

Com o resultado, a Roma se manteve na briga pelo título. O time soma 53 pontos, quatro abaixo da Juventus. E agora "seca" o líder, que vai visitar o Cagliari ainda neste domingo. O Crotone, por sua vez, tem, apenas 13 pontos e tem chances remotas de escapar do rebaixamento.

Diante do penúltimo colocado, a Roma parecia estar em condição favorável neste domingo quando o árbitro marcou pênalti a seu favor aos 16 minutos de jogo. No entanto, Dzeko bateu fraco e ainda errou a pontaria na cobrança da penalidade, mandando para fora.

Menos mal para a Roma que Nainggolan abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 39 minutos, em finalização de dentro da área, pela direita. Na segunda etapa, para acabar com qualquer chance de reação dos anfitriões, a Roma "matou" o jogo aos 32 minutos, com o gol de redenção de Dzeko. Ele recebeu passe de Salah e mandou para as redes.