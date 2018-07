Roma sofre para bater Pescara, mas aproveita vacilo da Juventus e retoma 2º lugar

A derrota da Juventus para o Genoa reacendeu o Campeonato Italiano. Neste domingo, horas depois da líder tropeçar em Gênova, a Roma aproveitou a chance para ficar mais perto da ponta e derrotou o Pescara, no estádio Olímpico, em Roma. Mas a vitória, pela 14.ª rodada, contra o time que ocupa uma das posições dentro da zona de rebaixamento não foi tão fácil assim. O clube romano até abriu 2 a 0 no início, mas depois sofreu para ganhar por 3 a 2.

Agora com 29 pontos, a Roma reassumiu a segunda colocação na tabela de classificação - ela havia sido tomada pelo Milan, que no último sábado goleou o Empoli por 4 a 1, fora de casa. Os dois clubes estão empatados na pontuação, mas os romanos têm melhor saldo de gols - 17 a 7. Com relação à Juventus, a diferença caiu para quatro pontos. Já o Pescara é o 18.º e antepenúltimo com sete pontos, três a menos que o Empoli, o primeiro fora da degola.

O início da partida no estádio Olímpico parecia que levaria a uma goleada histórica da Roma. Em apenas 10 minutos, o time da casa já vencia por 2 a 0 e dava a impressão que faria mais gols sem qualquer dificuldade. Os dois gols, aos 7 e aos 10, foram feitos pelo centroavante bósnio Edin Dzeko, que faz uma grande temporada e é o artilheiro isolado do Campeonato Italiano, agora com 12 gols.

Mas a Roma parou por aí. Não conseguiu mais marcar e viu o Pescara reagir com o gol de Ledian Memushaj, aos 15 minutos do segundo tempo. Aos 26, Diego Perotti deixou as coisas mais tranquilas para os romanos. Sofreu um pênalti em falta de Alessandro Crescenzi e bateu a cobrança com perfeição para fazer 3 a 1. Pouco depois, aos 29, nova reação dos visitantes com Gianluca Caprari, mas Roma soube se segurar para garantir os três pontos.