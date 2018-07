Roma sofre para ganhar do Empoli e se classifica na Copa da Itália

Vice-líder do Campeonato Italiano, lutando ponto a ponto com a Juventus pela primeira colocação, era de se esperar que a Roma não tivesse trabalho contra o modesto Empoli na sua estreia na Copa da Itália, já na fase de oitavas de final. Mas não foi o que se viu em campo no estádio Olímpico, na capital italiana. O time da casa precisou da prorrogação para vencer. Após o 1 a 1 no tempo normal, De Rossi classificou a Roma com um gol de pênalti no segundo tempo extra.

Com a classificação, a Roma passou às quartas de final e agora espera o vencedor do duelo entre Fiorentina e Atalanta, que se enfrentam nesta quarta-feira, no estádio Artemio Franchi, em Florença. Pelo sorteio antes da competição, o time romano terá o direito de fazer o duelo único, marcado para o dia 3 de fevereiro, novamente no estádio Olímpico.

Em campo, a Roma teve muitas dificuldades contra o bem postado Empoli. Logo aos cinco minutos de jogo, Iturbe fez o primeiro do time romano, mas foi só ilusão achar que a partida seria fácil. Bem fechada atrás, a equipe visitante buscou criar algumas chances de gol e foi premiada na parte final da segunda etapa. Verdi recebeu longo passe pela direita, driblou o goleiro e empatou já aos 35 minutos.