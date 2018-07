Roma supera Cagliari fora e reduz vantagem da líder Juventus

A Roma venceu o Cagliari por 2 a 1, neste domingo, fora de casa, e manteve a sua árdua perseguição à Juventus no Campeonato Italiano. O resultado levou o time da capital nacional aos 46 pontos na vice-liderança, ainda bem distante da equipe de Turim, que chegou aos 53 no último sábado ao superar o Milan por 3 a 1 no clássico.

No duelo diante do Cagliari - que com a derrota seguiu com 19 pontos, logo acima da zona de rebaixamento, em 17º lugar -, a Roma abriu o placar com Adem Ljajic aos 37 minutos do primeiro tempo. Já na etapa final, Leandro Paredes ampliou aos 40, em belo chute cruzado da direita que ainda bateu no pé da trave antes de entrar. Nos acréscimos, Paul Jose Mpoku descontou para o time da casa.

Também em jogo já encerrado neste domingo, o Napoli venceu a Udinese por 3 a 1, em casa, e chegou aos 42 pontos na terceira posição do Italiano. Atuando no Estádio San Paolo, a equipe napolitana abriu 2 a 0 com apenas 21 minutos de jogo, com gols de Mertens e Gabbiadini.

Aos 27 minutos, Cyril Thereau descontou para a equipe de Údine, mas a reação acabou caindo por terra após uma lambança da zaga do time aos 14 da etapa final. Após cruzamento da direita, o mesmo Cyril Thereau tentou fazer o corte e mandou a bola para a própria meta do seu time, que agora ocupa o 12º lugar, com 28 pontos.

Em outros dois jogos já encerrados neste domingo, a Sampdoria empatou por 1 a 1 com o Sassuolo, em casa, enquanto o Empoli aproveitou o fator casa para fazer 2 a 0 no Cesena. Com o empate em seus domínios, a Sampdoria caiu para o quinto lugar, com 35 pontos, mesma pontuação da Fiorentina, quarta colocada nos critérios de desempate após ter derrotado a Atalanta por 3 a 2, em Florença, horas mais cedo.

Já o Sassuolo é o 11º colocado, com 28 pontos, enquanto o Empoli ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento ao saltar para o 15º lugar, com 23 pontos. O Cesena, por sua vez, segue na penúltima posição, com apenas 15 pontos.