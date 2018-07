Roma supera Fiorentina e estreia com vitória no Campeonato Italiano

A Roma abriu com vitória a sua participação no Campeonato Italiano. Segundo colocado no torneio do ano passado, o time se impôs em casa, no Estádio Olímpico, e derrotou a Fiorentina por 2 a 0, com um gol saindo em cada tempo da partida.

O primeiro gol do jogo saiu aos 28 minutos da etapa inicial e foi marcado pelo belga Radja Nainggolan. Ele roubou a bola e passou para o marfinense Gervinho finalizar. No rebote do goleiro Neto, único brasileiro a ser titular na partida, o meia belga tocou para as redes.

Depois, já nos instantes finais do duelo, aos 45 minutos do segundo tempo, Gervinho fez 2 a 0, definindo a vitória da Roma. O lance mais uma vez teve a participação de Nainggolan. Dessa vez, ele deu o passe para o marfinense marcar.

Embalada pela vitória, a Roma vai enfrentar o Empoli, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. Já a Fiorentina tentará se reabilitar em casa, diante do Genoa.