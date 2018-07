Roma toma susto no fim, mas vence Milan pelo Italiano

ROMA - A Roma goleava o Milan neste sábado por 4 a 0 até os 40 minutos do segundo tempo, quando permitiu uma reação do adversário, que marcou dois gols consecutivos. Mesmo assim, acabou vencendo por 4 a 2, em casa, pela 18.ª rodada do Campeonato Italiano. Com show de Lamela, autor de dois gols, o time da capital se mostrou superior ao adversário e levou a melhor no confronto direto por uma vaga nas competições europeias.

O resultado levou a Roma aos 32 pontos, na sexta posição, apenas dois atrás do Napoli, que é o quinto e hoje estaria na Liga Europa. Já o Milan é o sétimo, com 27 pontos. Na próxima rodada, os romanos enfrentarão justamente o Napoli, em outro confronto direto, enquanto os milaneses pegam o Siena. Ambos os jogos acontecem no dia 6 de janeiro.

A Roma começou melhor e abriu o placar neste sábado aos 12 minutos. Pablo Osvaldo recebeu pela esquerda, dominou e bateu colocado, exigindo incrível defesa de Amelia. Mas na cobrança de escanteio, não teve jeito. O cruzamento veio da direita, Burdisso subiu mais que a defesa e tocou no canto esquerdo do goleiro para abrir o placar.

Dez minutos depois, a Roma chegou ao segundo, novamente pelo alto. Totti foi acionado na esquerda e cruzou na cabeça de Osvaldo, que aproveitou indecisão da zaga para escorar no canto, sem chance para Amelia. Aos 29, De Rossi recebeu na intermediária, ameaçou bater e deu linda enfiada de bola para Lamela. Sozinho, o meio-campista tocou de esquerda para marcar.

Com a ampla vantagem, o time da casa relaxou e o jogo ficou morno. Já no segundo tempo, Lamela marcou mais um, após cruzamento de Balzaretti, e transformou a vitória em goleada. Então, o zagueiro brasileiro Marquinhos, ex-Corinthians, foi expulso por colocar a mão na bola e o Milan cresceu. Pazzini, de pênalti, e Bojan, aproveitando rebote do goleiro, marcaram no final e deram um susto no torcedor romano, mas já era tarde para uma reação.