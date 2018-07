Roma tropeça no Bologna em casa e fica mais distante dos líderes no Italiano

O resultado deixou a equipe da capital na terceira colocação da tabela, com 64 pontos, seis atrás do segundo colocado Napoli e 12 atrás da Juventus. Na próxima rodada, a 33.ª, a equipe viaja para encarar a Atalanta no domingo. O Bologna, por sua vez, é o 13.º da tabela, com 32 pontos, e recebe o Torino no sábado.

Apesar do empate, a Roma foi bem superior ao longo dos 90 minutos e sofreu com a falta de pontaria. Salah acertou a trave em duas oportunidades no primeiro tempo. Na primeira, tocou de cabeça e El Shaarawy marcou no rebote, mas em impedimento. Depois, avançou sozinho pela direita e tocou cruzado, novamente no poste.

O Bologna se segurava como podia e parecia torcer para a chegada do intervalo. Só que em um lance raro de ida ao ataque, marcou o primeiro. Aos 24 minutos, o colombiano Zúñiga cobrou falta para a área, Rossettini aproveitou desatenção da defesa adversária e testou firme para a rede.

A Roma voltou do intervalo e seguiu sofrendo com a trave. Mais especificamente Salah, que a acertou de novo em cobrança de falta. Mas logo aos cinco minutos, o egípcio enfim desencantou após receber passe de Totti e tocar na saída do goleiro. O time da casa pressionou até o fim, mas ficou no empate.

ESPANHOL - Ainda nesta segunda-feira, no fechamento da 32.ª rodada do Campeonato Espanhol, o Las Palmas surpreendeu o Deportivo La Coruña e venceu por 3 a 1 fora de casa, de virada, com dois gols de Sergio Araujo. A vitória levou a equipe a 39 pontos, na décima colocação. O La Coruña é o 12.º, com 37.