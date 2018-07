Roma tropeça no Empoli e Juventus abre quatro pontos na liderança

Após vencer o Napoli por 2 a 1 no sábado, a Juventus viu a Roma apenas empatar em 0 a 0 com o Empoli, neste domingo, fora de casa, e festejou ser cada vez mais líder do Campeonato Italiano. Com todos os primeiros colocados já tendo jogado pela 11.ª rodada, a equipe de Turim tem quatro pontos de vantagem sobre a vice-líder, a Roma.

Em primeiro, a Juventus soma 27 pontos, contra 23 da Roma. O Milan, que fez 1 a 0 no Pescara neste domingo, chegou aos 22 e agora ocupa o terceiro lugar. O Napoli caiu para quinto, com 20, ultrapassado também pela Lazio, que ganhou do Sassuolo por 2 a 1 e foi a 21.

No San Siro, o Milan novamente não teve uma grande atuação, mas conquistou a vitória graças a um gol de falta de Bonaventura, aos 4 minutos do segundo tempo. O meia foi esperto ao bater rasteiro, por baixo da barreira, que pulou e deixou a bola passar. Quando o goleiro Bizzarri viu, já era tarde.

No Estádio Olímpico de Roma, Immobile mais uma vez brilhou. O atacante fez seu nono gol no torneio, aos 10 minutos do segundo tempo, aproveitando cobrança de escanteio. Lulic havia aberto o placar e, depois, Defrel descontou. Felipe Anderson e Wallace foram titulares no time romano.

Mais cedo, em Bergamo, a Atalanta atropelou o Genoa, vencendo por 3 a 0, com dois gols de Kurtic e um do argentino Alejandro Gómez. Com o resultado, chegou aos 19 pontos, em sexto, logo atrás do Napoli.

Na ponta de baixo da tabela, o Crotone, clube da Calábria fundado em 1910, conseguiu neste domingo sua primeira vitória na Série A do Campeonato Italiano. Em casa, contou com gol de Marcello Trotta, nos acréscimos do primeiro tempo, para vencer o Chievo por 1 a 0. Mesmo assim, o Crotone segue sendo o lanterna, com cinco pontos, um a menos que o Palermo.

Logo acima, com sete, estão Pescara e Empoli. Pelo saldo de gols, o Empoli continua na zona de rebaixamento apesar do empate com a Roma.