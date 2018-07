Roma vai a campo para não ficar longe da Juventus

ROMA - Depois de um início espetacular com dez vitórias seguidas, a Roma acumulou quatro empates e perdeu a liderança do Italiano para a Juventus. Neste domingo, contra a Fiorentina, no Estádio Olímpico, os romanos jogam para retomar a sequência vitoriosa e impedir que a Juventus dispare – a diferença é de seis pontos (40 a 34), e o time de Turim já jogou na rodada (bateu o Bologna por 2 a 0).

Não vai ser fácil para a Roma se recuperar. Vai enfrentar a Fiorentina, que ocupa a quinta posição e tem o artilheiro do torneio, Giuseppe Rossi, com 12 gols. Na última partida, por exemplo, fez um grande jogo contra o Verona e venceu por 4 a 3. Além disso, a Fiorentina foi a última equipe a derrotar a líder Juventus, na oitava rodada. Depois disso, a Juve só venceu e ultrapassou a Roma.

"Conseguimos atuações consistentes nas últimas partidas, mas desperdiçamos algumas oportunidades. Precisamos conciliar um bom jogo e precisão nas finalizações", diz o técnico Rudi Garcia.

Dois adversários estão atentos às oscilações romanas: Inter e Verona. A equipe de recebe o Parma e luta para se manter perto dos líderes. O Verona, sensação do torneio e que retornou nesta temporada à Primeira Divisão depois de 11 anos, recebe a Atalanta. O objetivo é consolidar uma posição entre os ponteiros do campeonato.

A rodada também deve movimentar a fuga das últimas posições. Sampdoria e Catania fazem um duelo dos dois últimos colocados. Chievo e Sassuolo têm uma disputa direta para não afundar na zona de rebaixamento.